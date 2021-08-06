Государственные услуги без бумаг через три месяца - Зеленский подписал закон

Электронные услуги смогут предоставлять автоматически, без вмешательства чиновника. Фото: "Слово и дело"

Президент Владимир Зеленский подписал закон №5495, который предусматривает цифровизацию всех публичных услуг. Об этом сообщил Офис президента.

Электронные услуги смогут предоставлять автоматически, без вмешательства чиновника. Можно будет получить несколько услуг по одному заявлению. Закон вводит новые термины: "электронная публичная услуга", "автоматический режим предоставления электронной публичной услуги", "комплексная электронная публичная услуга", "система электронного взаимодействия электронных ресурсов", а также другие термины, связанные с получением электронных публичных услуг.

Также документ определяет особенности предоставления таких услуг, порядок получения и особенности оформления результатов.

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Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования. В течение этого времени Кабмин должен утвердить план мероприятий по переводу публичных услуг в электронную форму.

С 2020 года электронными публичными услугами через Единый государственный веб-портал электронных услуг воспользовалось более 570 тыс. граждан Украины.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым в Украине запретили продавать лекарства детям до 14 лет. Документ приняли 15 июля 2021.