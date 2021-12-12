Госсекретарь США назвал условие вступления Украины в НАТО

Альянс подтвердил в 2008 году открытый для Украины и Грузии. Фото: Reuters

Украина сможет продвинуться в вопросе членства в НАТО, если будет соответствовать предъявляемым требованиям. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает NBC.

"Альянс подтвердил в 2008 году, что открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат претендовать на членство и будут соответствовать требованиям, это приблизит решение вопроса", - сказал Блинкен.

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НАТО не будет идти на компромиссы с РФ по вопросу вступления Украины в Альянс. Этот вопрос решают исключительно украинцы и страны блока, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции. В прошлом году Украина получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО. В этом году украинские воинские звания перевели на коды военных рангов Альянса.