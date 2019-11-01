Госдеп США разрешил опубликовать документы, связанные с Украиной

Госдеп опубликует документы, связанные с Украиной. Фото: РБК

Госдепартамент США согласился по требованию суда обнародовать документы, связанные с ситуацией вокруг Украины, включая переписку между госсекретарем Майклом Помпео и адвокатом президента США Рудольфом Джулиани.

Документы "с уместными изъятиями" некоторой информации будут предоставлены к 22 ноября, сообщает газета Hill.

Внешнеполитическое ведомство согласилось произвести поиск всех доступных данных по этому поводу, в том числе текстовых сообщений, переписки в мессенджерах, электронной почте, а также отметок в календарях. Туда будет включена не только переписка непосредственно Помпео и Джулиани, но и их помощников.

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Материалы затребовала в начале октября правозащитная организация American Oversight, подав иск на основании Закона о свободе информации. Судья столичного округа Колумбии Кристофер Купер 23 октября постановил, что американское внешнеполитическое ведомство должно обнародовать документы в течение следующих 30 дней. Представители организации должны встретиться с сотрудниками Госдепа, чтобы обсудить способы сузить объемы затребованной документации. Судья также согласился с тем, что данные сведения представляют общественный интерес.