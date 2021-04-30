Госдеп США прокомментировал смену руководства Нафтогаза

США продолжают поддерживать Украину, но украинское руководство должно сделать для сохранения реформ все от них зависящее. Фото: pixabay.com

В Государственном департаменте США обеспокоены решениями Кабмина об увольнении Андрея Коболева из Нафтогаза и назначении руководителем компании Юрия Витренко.

Экономический прогресс Украины оказался под угрозой, заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс на брифинге в Вашингтоне. По его мнению, действия Кабмина привели к "изгнанию уважаемых экспертов" из совета директоров ряда госпредприятий.

"Этот просчитанный шаг с использованием процедурной лакуны привел к изгнанию экспертов из советов директоров. К сожалению, эти действия - лишь один пример игнорирования мирового опыта, в результате чего экономический прогресс Украины, за который пришлось серьезно бороться, оказался под угрозой", - подчеркнул он.

США продолжают поддерживать Украину, но украинское руководство должно сделать все возможное для сохранения реформ.

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Накануне Кабинет министров сообщил о прекращении полномочий председателя правления Нафтогаз України – Андрея Коболева. Вместо него компанию возглавил Юрий Витренко. Юрий Витренко - экономист. С 2002-го работал в Нафтогазе с перерывами. Вернулся в компанию после Революции достоинства, был на руководящих должностях до июля этого года. Занимался бизнесом на рынке капитала.