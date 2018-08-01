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среда, 01 августа 2018 12:23

Госадвокат Януковича оправдался за демарш в суде

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Госадвокат Януковича оправдался за демарш в суде
Государственный адвокат по делу экс-президента Виктора Януковича считает, что судья нарушает закон. Фото: ZIK

Судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко нарушил закон, когда назначил экс-президенту Виктору Януковичу государственного защитника. Об этом заявил государственный адвокат Виктор Овсянников агентству "Интерфакс-Украина".

"Судья не предоставил слово мне как адвокату подзащитного, не выслушал мое мнение, доверяю ли я составу суда, возможно, есть какие-то ходатайства, а просто перешел к судебным прениям, проигнорировав требования Уголовно-процессуального кодекса. Суд не имеет права назначать бесплатного государственного защитника, когда обвиняемый имеет платных адвокатов, и этим нарушает закон Украины о бесплатной правовой помощи.

В постановлении суд просит обеспечить непрерывное участие бесплатного защитника даже в случае присутствия оплачиваемого адвоката. То есть судья Девятко считает, что он имеет право переписывать закон Украины? "

Госадвокат не сталкивался с делами о госизмене.

"Я слежу за этим процессом, читаю все, что о нем пишут в прессе, так как считаю, что любой адвокат должен знать, что происходит в этом деле. Это исключительно профессиональный интерес как адвоката, я таких дел о государственной измене ранее не имел ".

Адвокат намерен прибыть в суд на 14:00 на продолжение заседания и озвучить там свою позицию.

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Сегодня Оболонский районный суд Киева не смог начать прения по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича за его адвокатов, вышли из зала. Экс-президента обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене, пособничестве РФ. Ему грозит пожизненное заключение. 5 июля 2017 в эфире российского "Первого канала" Янукович заявил, что не хочет участвовать в судебном процессе.

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01
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