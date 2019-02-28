Городской совет проголосовал за импичмент Порошенко

Луцкий городской совет обвинил президента Петра Порошенко в "государственной измене". Фото: УНІАН

Луцкий городской совет обратился в Верховную Раду с требованием начать процедуру импичмента президента. Соответствующее решение депутаты приняли 27 февраля.

"За проголосовали 30 из 42 депутатов. В частности из "Батьківщина","Укроп", "Свобода"и "Самопоміч".

В тексте документа Порошенко обвиняют в "государственной измене", "содействии врагу и "торговли на крови" со страной-оккупантом" и напоминают о журналистском расследовании программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Также горсовет требует от парламента "безотлагательно создать временную следственную комиссию, в состав которой включить специального антикоррупционного прокурора и специальных следователей" и принять закон "О импичменте Президента Украины".

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Ранее журналисты "Bihus.info" в своем расследовании заявили, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны, друга президента Петра Порошенко Олега Гладковского Игорь был участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.