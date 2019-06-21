"Городские интересы берут верх" - Княжицкий поддержал министра образования, которую не пустили в школу

Через отмененную утром встречу Министра Гриневич с педагогами, запланированную в Средней общеобразовательной школе № 7 Львовского горсовета в пятницу, 21 июня, круглый стол и вручение благодарностей Министерства образования и науки учителям Новой Украинской Школы (НУШ) состоялось в Департаменте образования и науки ЛОГА.

На круглом столе присутствовал и народный депутат Украины Николай Княжицкий.

Нардеп Николай Княжицкий прокомментировал недопуск в Школу № 7 Львовского городского совета министра образования и науки Лилии Гриневич

"Моя мать работает учителем во Львовской общеобразовательной школе №7 - от нее я узнал о визите Лилии Гриневич. Мы много работали над образовательными проектами вместе в парламенте, поэтому находясь во Львове я решил также посетить эту встречу, чтобы поздравить министра. В последний момент я узнал, что ее не пустили в школу. Это абсурд!", - отметил Княжицкий.

Нардеп Николай Княжицкий прокомментировал недопуск в Школу № 7 Львовского городского совета министра образования и науки Лилии Гриневич

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Он так прокомментировал событие:

"Досадно, что в момент, когда Украина находится на стыке в критической политической ситуации, где, с моей точки зрения, все проукраинские силы и политики должны объединиться, чтобы остановить реванш и не допустить откат в тех достижениях, которые мы сейчас имеем, особенно, когда мы говорим о гуманитарной политике, мелкие городские интересы и интриги берут верх над здравым смыслом и над нормальной патриотической позицией".

Министр образования и науки сообщила в своем Facebook, что во время рабочего визита во Львов ее не пустили в Школу № 7 Львовского городского совета поговорить с тренерами НУШ и проверить внедрение реформы. Чиновница из управления образования города требовала написать письмо и получить разрешение городского головы. Позже в телефонном разговоре с министром мэр Львова Андрей Садовый пообещал провести служебное расследование по этой ситуации. "Политической целесообразности безразличны реформы. Особенно неприятно то, что это школа, в которой я была учителем биологии", - пишет Лилия Гриневич.