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вторник, 08 декабря 2020 23:38

Горбулин возглавил наблюдательный совет Укроборонпрома

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Горбулин возглавил наблюдательный совет Укроборонпрома
Владимир Горбулин был первым на должности секретаря СНБО. Фото: Facebook

Академик Владимир Горбулин стал председателем наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". Об этом во вторник сообщил гендиректор концерна Юрий Гусев.

"Председателем наблюдательного совета единогласно избрано Владимира Павловича Горбулина, который по соответствующему решению и подписал со мной контракт", - написал Гусев в Facebook.

"Важно реализовать эффективную реформу Укроборонпрома и обеспечить развитие ОПК Украины", - сказал Горбулин.

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Владимир Горбулин - украинский политик, ученый, государственный деятель. Доктор технических наук, профессор, академик Национальной академии наук Украины. Работал директором Национального института стратегических исследований. 9 октября этого года он переизбран первым вице-президентом НАН Украины. Был членом политической подгруппы ТКГ в Минске.

В следующем году Укроборонпром прекратит свое существование. Вместо концерна создадут холдинг "Оборонительные системы Украины". В него войдут холдинги, которые будут заниматься авиаремонтом, бронетехникой, высокоточным вооружением, боеприпасами, радарными и морскими системами, заявил Юрий Гусев.

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