Горбатюк судится за кресло

Горбатюк просит суд взыскать с ГПУ средний заработок на все время вынужденного прогула. Фото: nv.ua

Бывший руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк оспаривает свое увольнение из Генпрокуратуры в Окружном административном суде города Киева.

"Истец просит суд признать противоправным и отменить приказ о его увольнении и просит восстановить его в должности начальника управления специальных расследований Генеральной прокуратуры или на равнозначной должности в органах прокуратуры", - сообщили в суде.

Также Горбатюк просит суд взыскать с ГПУ в его пользу средний заработок на все время вынужденного прогула.

Иск зарегистрирован 7 ноября. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

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23 октября этого года генпрокурор уволил руководителя управления специальных расследований Сергея Горбатюк. Тот 5 лет расследовал дела Майдана. За это время о подозрении сообщили 448 лицам, в суд направили 298 обвинительных актов, суды вынесли 57 приговоров. Под руководством Горбатюка работали 43 следователя и прокурора.