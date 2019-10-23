Из ГПУ уволили руководителя спецрасследований Горбатюка

"Своевольный приказ", - Горбатюк. ФОТО: "РБК-Украина"

Из Генеральной прокуратуры уволили руководителя управления спецрасследований Сергея Горбатюка. Он занимался "делом Майдана".

Об этом он рассказал hromadske.

"Это своевольный приказ об увольнении, я еще не видел его. Правовых оснований увольнять следователей у них нет", - сказал Горбатюк.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Gazeta.ua не подтвердили и не опровергли информацию об увольнении, ссылаясь на отсутствие информации.

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По данным hromadske, из ГПУ также уволили прокурора Алексея Донского, который также занимался "делом Майдана". Он планирует оспаривать решение в суде.

Ранее Сергей Горбатюк отказался подавать заявление установленного образца на переаттестацию. Его не допустили к процедуре. Заявление, которое требовала ГПУ, позволяло аттестационной комиссии принимать к рассмотрению любую информацию о кандидате без необходимости ее проверять. Сергей Горбатюк с конца 2014-го возглавляет группу следователей по расследованию дел по Майдану. В органах прокуратуры работает более 20 лет. После подписания закона о реформе прокуратуры Горбатюку и его сотрудникам предложили перейти в Государственное бюро расследований. Это связано с тем, что с 20 ноября Генеральная прокуратура окончательно теряет функцию следствия.