Гонтарева записала видео с госпиталя в Лондоне

Автор: https://biz.nv.ua

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева прислала видео и фото, подтверждающее то, что она получила травмы в Лондоне из-за наезда на нее авто. Ранее сегодня Гонтарева сообщила, что в ночь на 5 сентября в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на ее невестку, которую также зовут Валерия Гонтарева, об этом сообщает НВ.

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"Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами, на мою семью сегодня произошла атака. Сегодня в час ночи машину семьи моего старшого сына облили бензином и спалили под их домом в центре Киева. Машина была зарегистрирована на мою невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева", — сказала экс-глава НБУ.

30 августа экс-глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что ее сбил автомобиль в центре Лондона, где она живет и преподает в Лондонской школе экономики. В связи с этим с понедельника она находится в больнице.