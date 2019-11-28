Гончарук стал более узнаваемым, но теряет положительные отзывы

Гончарук стал более узнаваемым среди украицев. Фото:kmu.gov.ua

Оценка работы правительства премьер-министра Алексея Гончарука среди украинцев ухудшилась.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 22 по 25 ноября.

"По сравнению с началом ноября в конце месяца ухудшилась: на 7 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет его работу (44% и 37%), и на 11 - больше тех, не одобряет работу Кабмина (с 37% до 48%). Оценка работы правительства ухудшается с октября", - пишут социологи.

При этом в течение осени уменьшалась доля тех, кто не знает Гончарука 49% в сентябре, 48% - в октябре, 40% - в начале ноября и 36% - в конце ноября.

Увеличивалась доля тех, кто относится к действующему премьеру негативно: 9% в сентябре, 14% - в октябре, 18% - в начале ноября, 25% - в конце ноября.

В конце ноября к Гончаруку положительно относятся 11% опрошенных, отрицательно - 25%.

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Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.