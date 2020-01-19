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Гончарук рассказал о новых назначениях в правительство

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Гончарук рассказал о новых назначениях в правительство
В правительстве планируются новые назначения. Фото: Кореспондент

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ему ничего не известно о возможности возвращения в правительство ексвицепремьер-министра времен президентства Виктора Януковича Валерия Хорошковского.

"Я не слышал таких слухов", сказал глава правительства Алексей Гончарук в эфире телеканала "Украина 24".

Гончарук сообщил, что в правительстве планируются новые назначения. В частности, кандидатура нового главы Минразвития общин и территорий уже представлена на рассмотрение и утверждение Верховной Радой. "Другие назначения тоже будут", добавил Гончарук.

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"Мы планируем ввести должность вице-премьера по развитию общин. Потому что децентрализация в этом году - приоритет. Должны создать жизнеспособные общины, и обеспечить осенью в новых общинах местные выборы. Для этого должна быть координация на самом высоком уровне", сказал премьер.

Также Гончарук заявил, что вопрос с его отставкой закрыт.

"Сейчас очень важно, чтобы у нас внутри команды не было никаких недоразумений. Мы в течение нескольких месяцев делаем много таких вещей, которые создают много проблем коррупционерам, взяточникам и очевидно наживает себе много врагов. ... Думаю, спецслужбы разберутся, кто делал записи. Я считаю, что это преступление и угроза нацбезопасности".

16 января опубликовали часть разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей председателя Нацбанка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. Голос, похожий на голос главы правительства, сообщил, что нужно представить президенту Владимиру Зеленскому реалистичный прогноз в стране на следующие три года.

В "Слуге народа" считают обнародование записей против Алексея Гончарука провокацией группы Игоря Коломойского.

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