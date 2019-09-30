Гончарук обвинил Укрзализныцю в тотальной коррумпированности

В правительстве обещают дать "соответствующую оценку" руководству УЗ.

Кабинет министров изучает работу нынешнего руководства Укрзализныци из-за "тотальной коррупции" в компании.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге в понедельник.

"Состояние критическое. Это, в частности, из-за тотальной коррупции, потому что отдельные группы влияния зарабатывают на тендерах, отправляют в ручном режиме локомотивы в своих интересах.

Мы сейчас внимательно изучаем вопрос качества работы этого управления. В ближайшее время дадим соответствующую оценку", - сказал премьер.

"Она (железная дорога. - Gazeta.ua) очень изношена. У нас почти каждый день горит какой-то локомотив", - добавил Гончарук.

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