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воскресенье, 29 сентября 2019 10:00

Центральный железнодорожный вокзал может стать частным

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Центральный железнодорожный вокзал может стать частным
vokzal.org

Киевский железнодорожный вокзал хотят отдать в частную собственность.

Это поможет обновить и осовременить вокзал. Одним из условий будет установка эскалаторов ко всем платформам. Также есть идея построить подвижную платформу на втором этаже, передает Радио Свобода.

"В недалеком будущем планируем рассмотреть совместно с" Укрзализныцей "возможность передачи в концессию железнодорожного вокзала. Тогда это будет совсем другой проект. Будет определенный инвестор, который будет иметь инвестиционные обязательства. Он вынужден будет вкладывать в этот вокзал. Мы тогда точно поставим в этих условиях и эскалаторы ко всем платформ", - рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В прошлом году Киевский вокзал понес убытки на 36 млн гривен.

"При их невероятном трафике за прошлый год получили 36 миллионов гривен убытков. И сравнить с любым торговым центром в Киеве, там невероятные прибыли. Причина убытков - коррупция, нерациональное использование средств, сотрудничество с ФГИУ, где сдаются эти арендные площади странным образом, не самостоятельно", - отметил министр.

Концессия коснется не только дороги, но и дорог, портов и других сфер, где не справляется государство. Первые концессионные проекты анонсируют уже в этом году, отметил он.

"В этом году анонсируем первые концессионные проекты, в том числе в портах. Мы на это будем смотреть не только в контексте какой-то сферы - железная дорога, дороги, а комплексно, потому что государство не всегда лучший управленец. И те вопросы, в которых не может справиться, не имеет достаточных результатов финансовых, а демонстрирует убытки, то, собственно, точно с этим надо что-то менять. И концессия - это, наверное, лучший вариант", - резюмировал он.

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13 сентября Верховная Рада в первом чтении приняла закон о концессии. По его словам, депутатов это позволит привлечь инвестиции в обновление инфраструктурных проектов.

Концессия предполагает передачу объектов государственной собственности в частное временное пользование.

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