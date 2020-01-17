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пятница, 17 января 2020 09:31

Гончарук написал заявление об отставке

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Гончарук написал заявление об отставке
"Чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент", – Гончарук. ФОТО: Facebook-страница премьера

Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал ее президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сам Гончарук сообщил на своей странице в Facebook.

"Я пришел на должность –- выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент".

Офис президента сообщил, что уже получил заявление. Ее рассмотрит президент Владимир Зеленский, после чего сообщит о своем решении.

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В своем заявлении премьер перечислил свои достижения на посту, в частности, подготовку газотранспортной системы к переходу на европейские правила, перезагрузку топ-руководства органов государственной власти и прочее.

"К сожалению, за несколько месяцев довольно сложно уничтожить криминальные схемы, которые выстраивались десятилетиями. Главное, что останавливаться мы не имеем права и не будем! Как бы этого ни хотели наши оппоненты, привыкшие жить в тени. Поэтому они применяют каждую возможность, чтобы уничтожить веру людей во власть.

В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда не уважаем перезидента, который является нашим политическим лидером.

Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам, выгодно, чтобы так выглядело. Но это неправда", – написал Гончарук.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментариях к посту премьера назвал его позицию правильной и сильной.

"Этот шаг подчеркивает командность. Последнее слово за президентом, мы ждем его решения. До решения президента без комментариев", – добавил он.

15 января вечером нардепы от "Слуги народа" Александр Дубинский, Максим Бужанский и Александр Куницкий искали в Кабинете министров премьера Алексея Гончарука, чтобы "заставить его уйти в отставку".

16 января опубликовали часть разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей председателя Нацбанка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. Голос, похожий на голос главы правительства, сообщил, что нужно представить президенту Владимиру Зеленскому реалистичный прогноз в стране на следующие три года.

В "Слуге народа" считают обнародование записей против Алексея Гончарука провокацией группы Игоря Коломойского.

Также 16 января стало известно, что в отставку подает первый из правительства Гончарука министр – Алена Бабак. Она отвечала за развитие общин и территорий.

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Дата
17
января

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