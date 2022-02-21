"Голос Украины должен быть центральным" - Макрон обсудил с Джонсоном агрессию России

Макрон позвонил по телефону Джонсону после разговора с Путиным. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном о ситуации в Украине.

Об этом сообщили сайт правительства Великобритании и Елисейский дворец.

Они обсудили разговор Макрона с президентом России Владимиром Путиным.

"Джонсон отметил, что обязательство президента Путина перед президентом Макроном является положительным знаком того, что он, возможно, все еще готов к поиску дипломатического решения", - говорится в заявлении.

Премьер-министр подчеркнул, что голос Украины должен быть центральным в любых дискуссиях.

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Также лидеры согласились с необходимостью полного выполнения обязательств по Минским договоренностям.

"Они также подчеркнули необходимость президента Путина отказаться от своих нынешних угроз и увести войска из границ Украины", - говорится на сайте правительства.

В президента Франции сообщили, что лидеры предпримут в ближайшие дни действия, чтобы урегулировать ситуацию путем демократии.

Президент Франции Макрон и президент России Путин организуют в ближайшее время встречу рабочей группы по достижению прекращения огня на Донбассе. Об этом состоялся разговор 20 февраля. Стороны договорились провести интенсивную дипломатическую работу.