"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт

Партии Вакарчука и Зеленского продолжают переговоры, говорит эксперт. Фото: @GolosZmin

Партия "Голос" Святослава Вакарчука продолжает переговоры со "Слуга народу".Об этом Gazeta.ua сказал политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Голос" прав, должность вице-спикера ничего не значит. Эта должность вообще только имеет значение, видимо, для "Опоплатформы - За життя", тогда давали бы Медведчуку какую-то официальную должность в украинской власти. А для всех остальных это реально ничто.

Самая главная причина - "Голос" не хочет идти в оппозицию. Переговоры со "Слуга народу" у них еще продолжаются. Могут присоединиться к большинству и получить министерские должности в новом Кабмине.

Имея 20 депутатов, трудно сильно влиять на что-то. Сейчас все только зависит от президентской партии. Будут ли противоречия настолько серьезными внутри, что не будет хватает голосов. Тогда потребуется подстраховка со стороны. Привлекать будут также "Батьківщина". Она тоже может получить кресло вице-спикера.

В президиуме могут быть и трое представителей "Слуга народу". Если все откажутся", - говорит Алексей Голобуцкий.

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Партия "Голос" отказалась, чтобы ее представитель занял должность вице-спикера в Верховной Раде 9-го созыва. Об этом заместитель председателя партии Ярослав Юрчишин сообщил журналистам.