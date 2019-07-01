"Голос" будет учить Зеленского

Ответ Зеленского пока неизвестен ФОТО: Obozrevatel

Партия Святослава Вакарчука может взяться за обучение членов политсилы "Слуга народа".

"Я им это уже предложила. Если их не обучают, мы их можем принять в себя и тоже учить. Мы же не делим стулья, не делим, кто больше знает. Мы пришли для того, чтобы работать на украинского гражданина. Если для украинского государства надо, чтобы мы все сели вместе в одном зале и начали учить регламент Верховной Рады, Конституцию и публичные финансы, мы это сделаем", – сообщила в интервью "Украинской правде" глава партии Юлия Клименко.

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"У нас есть каждую неделю минимум 3-4 дня, где мы даем специализированные лекции. Например, публичные финансы, бюджетирование, государственный долг, как работает регламент Верховной Рады. Мы делаем методички, мы делаем то, что называется факт-бук, где каждому кандидату прописано, который у нас ВВП и т.д., чтобы человек приходил и знал, о чем он должна говорить", – пояснила она.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук отвергает сравнение его концертов с "гречкой" во время предвыборной кампании.