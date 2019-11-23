Голодомор и нынешняя агрессия России - звенья одной цепи. США обратились к Украине

Москва пытается уничтожить стремление украинского народа.

Действия советского режима против украинцев во время Голодомора-геноцида связанные с современной агрессией РФ.

Об этом говорится в видеообращении спикера Государственного департамента США Морган Ортагус, которое распространило американское посольство в Киеве, сообщает "Європейська правда"

"В этом ноябре мы чтим и вспоминаем миллионы украинцев, погибших 86 лет назад во время Голодомора, ужасного голода, созданного варварской политикой сталинского режима", - заявила Ортагус.

Путем преднамеренного захвата украинской земли и урожая и принудительной коллективизации Советский союз вызвал массовый голод, гибель и чрезвычайные человеческие страдания, отметила представитель США.

"Хотя эта ужасная трагедия была одной из самых жестоких событий ХХ века, Советскому союзу не удалось сломить дух украинский народ", - сказала американский чиновник.

Вспоминая о кампании СССР против украинцев, она подчеркнула, что Москва и сейчас не оставляет попыток разрушать стремление украинского народа.

"Теперь Украина вновь подверглась нападению. Оккупация Крыма Россией и ее текущая агрессия на Донбассе привели к около 13 тысячи погибших. Даже сейчас Москва пытается манипулировать и уничтожать стремление народа Украины. Но в своей коварной кампании Россия недооценивает устойчивость украинцев их стремлению к лучшему будущему. Эта кампания обречена на провал", - заявила Ортагус.

Она подчеркнула, что США подтверждают свою поддержку Украине.

"В день, когда весь мир вспоминает невинных жертв Голодомора, США в очередной раз подтверждают свою поддержку демократической и успешной Украины, защищенной в пределах международно признанных границ, свободной в определении собственной судьбы", - добавила пресс-секретарь.

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От искусственного голода в Украине в 1932-1933 годах умерли более 7 млн человек. В пик смертности - в июне 1933 года в Украине умирали ежесуточно 34 170 человек. Каждые 5 секунд - 2 человека. Настоящее количество жертв невозможно подсчитать. Ведь советская власть уничтожала все документы, касающиеся геноцида против украинского народа.