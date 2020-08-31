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Год Рады: 8 нардепов прогуляли 90% голосований - фамилии

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Год Рады: 8 нардепов прогуляли 90% голосований - фамилии
Рабинович с Дубинским за год посетили по 8 и 10% голосований.

В первый год работы Верховной Рады 9-го созыва 8 народных депутатов пропустили 90% голосований. Об этом сообщает Комитет избирателей.

Антилидером среди депутатов стал нардеп из ОПЗЖ Вадим Столар. Он принял участие лишь в 4% голосований.

Среди антилидеров также Степан Ивахив из группы "Партия "За будущее" - 7% голосований, Вадим Рабинович с ОПЗЖ - 8%, Игорь Палица с "Партия "За будущее" - 9%, Игорь Абрамович с ОПЗЖ - 9%, Александр Дубинский со "Слуги народа" - 10,2%, Александр Герега с "Партия "За будущее" - 10,4%, Андрей Деркач (внефракционный) - 10,7%.

"В прошлом году Верховная Рада ввела ответственность за неучастие депутатов в голосованиях. Так, если народный депутат в течение месяца без уважительных причин не берет непосредственного участия в более 30 процентов голосований, ему не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц. Однако, депутаты обычно не учитывают финансовые санкции и продолжают игнорировать большинство голосований", - говорит председатель Комитета избирателей Алексей Кошель.

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В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 248 представителей фракции "Слуги народа", 44 - ОПЗЖ, 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 19 - "Голоса", 23 - группы "За будущее", 20 - "Довиры". Свою работу начали в прошлом году 29 августа.

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