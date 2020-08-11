Год перестановок Зеленского в Минском процессе: уволили Безсмертного

Зеленский уволил представителя Украины в Минском процессе Романа Безсмертного, хотя сам предложил должность. Фото: Офис президента

Год назад, 13 августа 2019-го, президент Владимир Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске. О решении Безсмертный узнал из сообщений в медиа. В подгруппе работал с 9 июля 2019 года по инициативе Зеленского."

"В своей практике я пережил три этапа работы с президентами. Первый этап - когда президент назначал и увольнял, объясняли причины, второй этап - когда я от имени президента объяснял, почему он принимает такое решение. А теперь этап, когда никто ничего не объясняет, ни когда назначает, ни когда увольняет", - объясняет Роман Безсмертный в эфире "24 канала".

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"Что стало причиной увольнения, то здесь нет никакой тайны. Есть моя публичная позиция. И эта позиция не только в вопросах тактики действий на линии разграничения, в переговорной группе. Если взять всю историю за последние месяцы, то я честно, корректно и открыто говорил, что здесь надо действовать вот так, а здесь - так. Причина такого моего поведения заключается в том, что это пятый президент в моей жизни, с каким я контактировал. И я был очень глубоко обеспокоен, когда видел, как предшественники делали определенные шаги и я мог остановить их, но шел на компромисс", - прокомментировал свое увольнение Безсмертный.

Украина должна была прекратить участие в Минском процессе, убежден экс-представитель.

"После событий в Павлополе (в результате обстрелов боевиками погибли 4 морских пехотинца. Тогда Владимир Зеленский звонил Путину. - Gazeta.ua), первое, что можно было сказать: Украина прекращает работу в Минском процессе до тех пор, пока не будет собран "нормандский формат". Если Россия не будет давить, она будет действовать агрессивно", - заявил Бессмертный BBC.

Роман Бессмертный в 2015-2016 годах возглавлял политическую подгруппу ТКГ. 3 июня 2019 года Леонид Кучма был представителем украинской делегации в Минском процессе. 28 июля 2020 года он покинул свой пост. В настоящее время позицию главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе возглавляет Леонид Кравчук.