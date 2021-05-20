Главы церквей, президенты и министры. Сколько стран приедут на саммит Крымской платформы

На саммите по деоккупации планируют подписать важные документы. Фото: president.gov.ua

На саммит Крымской платформы приедут представители 30 стран.

Он состоится 23 августа 2021 года, в День флага Украины, заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции до двух лет своего президентства.

"Будет много представителей многих стран. Будут важные документы, подписанные на этой платформе. Приглашены президенты, премьер-министры, главы церквей, спикеры, министры иностранных дел. В целом у нас будут представлены около 30 стран на днях празднования независимой, мощной европейской страны", - сказал Зеленский.

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По словам главы государства, на саммите по деоккупации планируют подписать важные документы и начать деятельность Крымской платформы.

Перед саммитом планируют провести презентацию, где расскажут более подробную информацию.

Платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств; министров иностранных дел; в измерении межпарламентского сотрудничества; в формате экспертной сети.

Крымская платформа - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответа растущим вызовам, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине.