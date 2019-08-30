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пятница, 30 августа 2019 13:23

Главой комитета Рады по ТЭК избран представитель Коломойского

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Главой комитета Рады по ТЭК избран представитель Коломойского
Андрей Герус работал в НКРЭКУ, а также возглавлял Ассоциацию потребителей энергетики и коммунальных услуг. Фото: Униан

Представитель президента в Кабинете министров Украины, экс-член НКРЭКУ Андрей Герус стал председателем комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам.

Данное решение было принято на первом заседании Верховной Рады 9-ого созыва, состоявшемся вчера, 29 августа.

Известно, что с 2007 по 2015 годы Андрей Герус работал на руководящих должностях в инвестиционной компании Concorde Capital. В 2014-2015 годах он был членом НКРЭКУ, участвовал в разработке модели многоэтапного повышения тарифов на электроэнергию для населения. Возглавлял также Ассоциацию потребителей энергетики и коммунальных услуг, которая, как сообщали СМИ, лоббировала интересы крупных промышленных потребителей электроэнергии.

22 мая Андрей Герус был назначен представителем президента в Кабинете министров Украины.

Напомним, 29 августа состоялось первое заседание Верховной Рады 9-ого созыва. Народные депутаты Украины приняли присягу, избрали спикера, вице-спикеров парламента, утвердили состав нового Кабинета министров и избрали Алексея Гончарука Премьер-министром Украины, а также утвердили персональный состав и избрали руководителей комитетов Верховной Рады.

delo.ua
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30
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