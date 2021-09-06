Главнокомандующий ВСУ сказал, когда будет настоящая победа над Россией

Мир должен быть на условиях Украины, заявил генерал. Фото: @GeneralStaff.ua

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный назвал настоящей победой Украины над агрессором Россией вступление в НАТО и ЕС. Об этом заявил на международной конференции.

"Настоящей победой в этой войне будет не только мир на наших условиях, но и присоединение Украины к ЕС и НАТО, что сделает невозможным, или по крайней мере значительно усложнит, дальнейшие попытки агрессии против нашего государства.

Для достижения этой стратегической цели мы должны сделать много домашних заданий, в том числе и в Вооруженных Силах. Это не просто переход на стандарты НАТО в подготовке, управлении войсками, администрировании. Это прежде всего ментальные изменения, которые предусматривают приверженность ценностям и принципам, о которых идет речь выше: уважения к правам человека, достоинства и ценности личности, равноправия мужчин и женщин", - заявил генерал.

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Залужный заявил о приоритете своей деятельности - "изменение отношения внутри воинских коллективов".

"Какие бы должности я не занимал, всегда видел в своих подчиненных прежде всего личность. Такого нормального уважительного отношения друг к другу я требую от всего без исключения личного состава", - сказал главнокомандующий ВСУ.