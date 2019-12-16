Главная "нормандская" ошибка Зеленского - изменение акцентов с безопасности на политику — Елисеев

Советник Порошенко Константин Елисеев отметил главную ошибку Зеленского на "нормандском саммите". Фото: РБК-Украина

На "нормандского саммите" были смещены акценты мирного урегулирования ситуации на Донбассе с выполнения Россией блока по безопасности на выполнение Украиной политического блока Минских соглашений.

Об этом написал дипломат, советник пятого президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев в статье "Дипломатический декабря президента Зеленского: плюсы и минусы" для издания "Левый берег", передает пресс-служба "Европейской Солидарности".

"Самым большим упущением, а заодно и всего периода ожидания саммита "нормандской четверки" в Париже, стала опасная смена акцентов в поиске мирного урегулирования на Донбассе - с безопасности на политику.

Наполнение заключительного коммюнике с его пустой частью по безопасности и конкретными политическими требованиями к Украине подтвердили опасения, что Кремлю удастся переломить логику переговоров пяти лет и заложить свой алгоритм урегулирования", - сообщил он.

Дипломат отметил, что после легализации формулы Штайнмайера мирное урегулирование будет происходить за счет национальных интересов Украины.

"Из-за недальновидной формализации Киевом формулы Штайнмайера основное внимание сейчас переместится с выполнения Россией положений по безопасности Минских договоренностей на создание Киевом условий для проведения местных выборов на Донбассе.

Отныне весь процесс мирного урегулирования будет двигаться за счет украинских интересов - меньше гарантий безопасности и больше политических условий, безусловное выполнение которых Киевом неизбежно отдалять нас от перспективы возвращения контроля над границей", - отметил Елисеев.

Кроме этого, он подчеркнул, что внесение в Верховную Раду законопроекта об изменениях в Конституцию в части децентрализации, сразу после саммита в Париже является тревожным сигналом.

"Так, как этот законопроект вносился в пятницу поздно вечером, его авторы, наверное, не хотели бы привлекать к нему излишнего внимания, чтобы избежать общественной огласки и резонанса", - подчеркнул дипломат.

Также Елисеев отметил, что в условиях нежелания России просматривать Минские договоренности, Зеленский должен продолжать идею пятого президента Порошенко о согласовании всех спорных вопросов "Минска" через соответствующую "дорожную карту".

"Можно сколько угодно настаивать на изменениях в Минских договоренностей, как этого хочет дипломатия Зеленского, но переговорная традиция не предусматривает подобных шагов без условий взаимности. Вместо того, чтобы взять на свое вооружение наработки предыдущих лет, которые загнали Кремль в ситуацию цугцванга, новая команда стала на тонкий лед, что грозит обвинением Киева в уходе от Минских договоренностей и непоследовательности.

Самое время было бы реанимировать идею о подготовке "дорожной карты" на выполнение решений Берлинского саммита 2016 года. Это позволило бы избежать разногласий в трактовке отдельных положений "Минска", прежде всего по границе, и сформировать всеобъемлющее видение процесса восстановления территориальной целостности Украины", - написал дипломат.