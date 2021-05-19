Глава Укрпошты Смелянский хочет возглавить Укрзализныцю - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Просмотров: 603
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
1 Просмотров: 378
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 270
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Просмотров: 261
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Просмотров: 801
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Просмотров: 729
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Просмотров: 1215
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
1 Просмотров: 207
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 2115
Сын полицейского сбил прохожую и бросил умирать: новый поворот в деле
Сын полицейского сбил прохожую и бросил умирать: новый поворот в деле
Просмотров: 657
Фото
Все фото
6
4
4
11
4
В сети появилось видео &quot;штурма&quot; дома Кличко
В сети появилось видео "штурма" дома Кличко
Сожжение Рады драконом: нардепка удивила вышивкой на одежде
Сожжение Рады драконом: нардепка удивила вышивкой на одежде
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
&quot;Аваков - черт. Но не только он&quot; - Антоненко
"Аваков - черт. Но не только он" - Антоненко
Экс-нардепа подозревают в организации обстрела &quot;телеканала Медведчука&quot;
Экс-нардепа подозревают в организации обстрела "телеканала Медведчука"
Видео
Все видео
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
В центре Киева кортеж Шмыгаля ехал под выключеные светофоры
В центре Киева кортеж Шмыгаля ехал под выключеные светофоры
Аксенова, которого проверяли на сепаратизм, не пустили к трибуне принимать присягу нардепа
Аксенова, которого проверяли на сепаратизм, не пустили к трибуне принимать присягу нардепа
Медведчук не приближенный к Путину, он шестерка - Bihus.info
Медведчук не приближенный к Путину, он шестерка - Bihus.info
"Как закалялась мразь". Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
"Как закалялась мразь". Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
Интервью
1/5
Часть Украины уйдет под воду - что с нами сделает глобальное потепление
Часть Украины уйдет под воду - что с нами сделает глобальное потепление
Просмотров: 441
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 270
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1 Просмотров: 531
Как бороться с зависимостью детей от игр
Как бороться с зависимостью детей от игр
Просмотров: 351
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 234
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 мая 2021
Просмотров: 45
Замах
Група захоплення діяла блискавично. Міцненькі чоловіки в цивільному набігали з різних боків, хтось уже заломлював об'єкту руки. Затриманого ...
среда, 19 мая 2021 16:43

Глава Укрпошты Смелянский хочет возглавить Укрзализныцю - СМИ

  Комментировать
Глава Укрпошты Смелянский хочет возглавить Укрзализныцю - СМИ
Игорь Смелянский. Фото: PaySpace Magazine

Глава Укрпошты Игорь Смелянский после завершения своего контракта 30 июня 2021 года будет претендовать на пост главы правления Укрзализныци. Но при этом правительство не утверждало его отчет о работе Укрпошты, а сам почтовый монополист пребывает в убытках, почти ни одна реформа не была реализована, пишет издание "Дело".

Журналисты напоминают, что Смелянский является не только гражданином Украины, но и владеет американским паспортом. Согласно его официальной биографии, он учился в США с 1999-го по 2005 годы. Работал в американских юридических и аудиторских компаниях, а затем в российском филиале The Boston Consulting Group. В России принимал участие в неудачном IPO Промсвязьбанка на Лондонской фондовой бирже и на ММВБ.

Издание допускает, что дальнейшая карьера предопределила зависимость Смелянского от интересов компаний Рината Ахметова. После Москвы он руководил слиянием и поглощением банком ПУМБ "Донгорбанка", а в 2014 году слиянием ПУМБ с банком "Ренессанс Капитал". После прихода в Укрпошту Смелянский тут же назначил на ключевые должности людей из Укртелекома и Метинвеста.

В Укрпоште Смелянский сосредоточился необходимости превратить компанию в банк, перевести выдачу пенсий в 100% безналичный расчет с дальнейшей приватизацией.

"Реальная причина такого вектора никогда не скрывалась: получить доступ к остаткам на счетах пенсионеров, а также к уникальной сети Укрпошты (которая есть в каждом селе). Кроме того, постепенно фокус с доставки посылок и писем как основного бизнеса, стал переключаться на доставку пенсий, а бизнес-модель начали отстраивать исходя из ожидаемого повышения тарифов на эту услугу", – говорится в материале.

За пять лет пребывания на должности Смелянский несколько раз угрожал правительствам и премьер-министрам, что Укрпошта прекратит доставку пенсий, если ей не будет повышен тариф. Например, крайний раз в качестве предмета шантажа также были использованы 100 млн евро кредита ЕБРР и ЕИБ на развитие инфраструктуры компании. При этом в результате компания получала и компенсации – и повышение тарифов.

"Интерес Рината Ахметова к Укрзализныце более, чем очевиден. СМИ неоднократно писали о том, как важны для олигарха заниженные тарифы УЗ и приоритетное предоставление вагонного парка по демпинговым ценам. Кроме того, когда на УЗ есть менеджер, "удобный" для самого богатого человека в Украине, госмонополист играет на стороне грузоотправителей в конфликте с вагоностроительными и вагоноремонтными заводами, оттягивая модернизационные процессы и закрывая глаза на ввоз подержанных вагонов из страны-агрессора", – считают журналисты.

Впрочем, есть и другие потенциальные бенефициары его возможного назначения. Речь идет об опыте работы Смелянского в американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая специализируется в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения. Именно благодаря работе в этой компании Смелянский - параллельно с работой в Укрпоште – также входил в наблюдательный совет Укроборонпрома. Журналисты отмечают, что доступ американского гражданина к такому активу должен быть предметом интереса Службы безопасности Украины.

Журналисты вспоминают и ключевые провалы Смелянского в Укрпоште. В частности, финпоказатели компании неутешительны: в 2017 году – убыток 177 млн грн, в 2018 – убыток 508 млн грн, в 2019 году – прибыль в 405 млн грн за счет компенсации от Пенсионного фонда за доставку пенсий, выбитой "легким шантажом", в пандемическом 2020 году – 164 млн грн прибыли на фоне общего повышения спроса на онлайн-доставку. По итогам первого квартала 2021 года – убытки составляют уже 168 млн грн. Смелянский сетует на низкий тариф на доставку пенсий, но причина – в полном отсутствии каких-либо других реформ, кроме упования на повышение тарифов со стороны правительства.

До конца 2017 года Смелянскому так и не удалось завести в Украину американского гиганта онлайн-торговли компанию Amazon. Кроме того, все обещания цифровизировать и компьютеризировать Укрпошту также не реализованы.

"Свою должность в Укрпоште Смелянский покидает без утверждения отчета перед правительством и без проведенного аудита расходования средств и внедрения "реформ" со стороны Государственной аудиторской службы. Очень удобно переложить последствия имитации изменений на будущего руководителя Укрпошты, а самому попытать счастья в другой коррупционной кормушке", – резюмирует издание.

Українські новини
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Глава Укрпошты Смелянский хочет возглавить Укрзализныцю - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
мая

В США украинского нардепа назвали агентом России

Самое читаемое
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
 Просмотров: 11115
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
4
 Просмотров: 10251
Украинцев спросили, поддерживают ли они санкции против Медведчука
Украинцев спросили, поддерживают ли они санкции против Медведчука Просмотров: 5490
Девушка едва не откусила в ресторане пенис партнеру
Девушка едва не откусила в ресторане пенис партнеру Просмотров: 4905
&quot;Как закалялась мразь&quot;. Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
"Как закалялась мразь". Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
 1 Просмотров: 3474
Политика
Ляшко планирует сделать 10 млн прививок за лето в должности министра
Ляшко планирует сделать 10 млн прививок за лето в должности министра Просмотров: 27
2,5 ч. и новый модератор: появились подробности пресс-конференции Зеленского
2,5 ч. и новый модератор: появились подробности пресс-конференции Зеленского Просмотров: 117
Шуфрич требует санкции против Ермака за "вагнеровцев"
Шуфрич требует санкции против Ермака за "вагнеровцев" Просмотров: 198
На место Мендель претендуют 15 человек
На место Мендель претендуют 15 человек Просмотров: 153
Рада создала новую ВСК: что известно
Рада создала новую ВСК: что известно Просмотров: 153
Больше всего комментируют
8
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
7
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
2
Уволили преподавателя, который назвал украинский язык "псячим"
1
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
1
Украина может войти в пятерку финалистов на Евровидении
Голосов: 7070
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть