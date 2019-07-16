Глава "Слуги народа" не знает законов — Вятрович о декомунизации

Местные общины участвовали в процессах декоммунизации. Решение извне о переименовании при малых только, когда общины не вносили своих предложения, говорит Вятрович ФОТО : Владимир Вятрович

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не знает законов, заявляя, что решение о переименовании городов должны принимать на местном уровне. Ведь новые названия предлагали именно местные общины.

Такое мнение высказал председатель Института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире телеканала "Прямой".

"Заявления Разумкова о местных референдумах по поводу декоммунизации свидетельствуют о его незнание законодательства. Названия к декоммунизации предлагались именно местными общинами", - сказал Вятрович.

Он добавил, что географические названия предлагали извне только в том случае, если общество не вносила свои предложения.

Попытки "завернуть" декоммунизацию, отметил Вятрович, пытаются пока остановить юридическим путем.

"Но если это не удастся, мы получим серьезные общественные протесты, которые покажут, что попытки реванша не пройдут", - сказал глава Института нацпамяти.

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Свое мнение по декоммунизации Разумков озвучил на днях. Он заявил, что "было бы хорошо, если бы вопрос о переименовании, например, мост, принималось не парламентом, а жителями через местный референдум". 16 июля Фонд помощи армии "Вернись живым" устроил митинг против отмены закона о декоммунизации под Конституционным судом.

В защиту декоммунизации также выступил спикер Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий. Декоммунизацию, язык и церковь Парубий назвал "Святейший вещами" и пообещал останавливать тех, кто будет ставить их под сомнение.