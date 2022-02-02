Глава Пентагона собирается приехать в Европу. Обсудит российскую эскалацию у украинских границ

Ллойд Остин собирается приехать в Европу. Фото: Reuters

Глава Пентагона отправится в этом месяце в Европу.

Ллойд Остин обсудит с союзниками по НАТО российскую эскалацию вокруг Украины, сообщает "Голос Америки".

Остин примет участие во встрече министров обороны стран НАТО 16-17 февраля.

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"Министр обороны Остин отправится в Европу позднее в этом месяце, чтобы встретиться с союзниками по НАТО в условиях трений с Россией по поводу Украины", - говорится в сообщении.

Соединенные Штаты готовы к новым переговорам между президентом Джо Байденом и президентом Владимиром Путиным. Они могут произойти, если это будет способствовать смещению двусторонних переговоров между странами.