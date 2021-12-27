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понедельник, 27 декабря 2021 13:45

Глава партии "Слуга народа" рассказала, что для депутатов готовят "списки на вылет"

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Глава партии &quot;Слуга народа&quot; рассказала, что для депутатов готовят &quot;списки на вылет&quot;
Шуляк хотела бы применять императивный мандат и для народных депутатов. Фото: Facebook "Слуга народа"

Отозвать местных депутатов собираются по процедуре императивного мандата.

Об этом рассказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в интервью "Интерфаксу".

Шуляк рассказала о намерении создать дисциплинарную комиссию, которая будет заниматься применением императивного мандата в местные депутаты, исключением их из парламентской фракции, а также лишением мандатов.

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"В следующем году обязательно будем применять императивный мандат к местным депутатам. На сегодняшний день все областные организации готовят соответствующие списки. Такие решения будет рассматривать национальный совет общин. Хорошо, что такой механизм на законодательном уровне можно применять, чтобы отозвать местных депутатов, но в то же время вред, что он не распространяется на народные", — сказала Елена Шуляк.

Также глава партии высказалась за применение императивного мандата и к народным депутатам, но убеждена, что в Верховной Раде за это не будут голосовать.

15 ноября депутат Рады Шуляк возглавила партию "Слуга народа". Как ранее писали СМИ, глава партии "Слуга народа" и заместитель председателя фракции Елена Шуляк подарила 4,8 млн гривен неуказанному лицу. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) провело проверку декларации депутата.

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Дата
27
декабря

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