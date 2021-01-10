Глава ОГА снова заразился коронавирусом

Первый раз Владимир Труш заразился в конце августа прошлого года. Фото: Facebook

Председатель Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш повторно заболел Covid-19.

Он в воскресенье, 10 января, получил положительный тест на коронавирус. Об этом чиновник написал в своем Facebook.

"Не думал, что это повторится. Но сегодня снова получил положительный тест на Covid. Теперь у меня точно нет сомнения, что заразиться можно повторно. В прошлый раз болезнь перенес тяжело", - отметил председатель ОГА.

Первый раз Труш заразился в конце августа прошлого года.

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В Украине с начала пандемии на середину декабря зафиксировали более 2000 случаев повторного заболевания Covid-19. Так, 5011 новых случаев Covid-19 зафиксировали в Украине 10 января. Среди них - 113 детей и 164 медработника. Госпитализированы 2100 человек, выздоровели - 5 292. Погибло 99 человек.