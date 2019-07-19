Глава Офиса президента хочет арестовать все имущество Порошенко - СМИ

Глава Офиса президента ходит к генпрокурору, пишут СМИ. Фото: Reuters

Глава Офиса президента Андрей Богдан в последние недели регулярно звонит в Генеральную прокуратуру, уговаривая генпрокурора Юрия Луценко инициировать арест всего имущества пятого президента Петра Порошенко.

Об этом пишет theБабель

По информации издания, в частности, речь идет о возможном аресте завода "Кузня на Рибальському" и телеканала "Прямий".

При этом, сообщает издание, Луценко якобы отказывается, аргументируя это тем, что предыдущая власть тоже намекала ему, что неплохо было бы наложить арест на активы медиагруппы "1+1", и он отказался.

Генпрокурор на вопрос журналистов, общается он с Богданом, ответил: "Часто общаюсь. В служебных вопросах. Преимущественно отвечаю на вопросы о состоянии того или иного уголовного производства".

Кроме того, сообщают журналисты, Богдан также обращался с просьбой арестовать активы Порошенко и к одному из заместителей генпрокурора по имени Сергей Кизь, но тот тоже отказался.

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19 июля СМИ сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в элитном спортивном клубе "5 елемент" в Киеве, который принадлежит пятом президенту Петру Порошенко и первому заместителю председателя фракции БПП Игорю Кононенко.