Глава Госгеокадастра возглавил Министерство аграрной политики

Лещенко был уполномоченным Зеленского по земельным вопросам. Фото: agroportal.ua

Верховная Рада назначила Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия.

Его кандидатуру поддержали 242 народных депутата.

Роман Лещенко основатель и руководитель группы компаний "Агродар". Окончил юридический факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права.

Последний год был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам. В июне этого года его назначили главой Госгеокадастра Украины.

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Вечером 15 декабря фракция "Слуга народа" провела заседание с участием президента Владимира Зеленского. Обсуждали кадровые изменения в Кабинете министров. Заслушали кандидатов на должности министра энергетики, министра образования и науки, министра по делам ветеранов и министра аграрной политики.