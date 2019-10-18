Гладковскому объявили о подозрении

Гладковского подозревают в преступлении. Фото: tsn.ua

Олегу Гладковскому, который до недавнего времени занимал пост первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, сообщили о подозрении.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook.

Следователи установили, что Гладковский воспользовался служебным положением с помощью собственной компании ПАО "Автомобильная компания" Богдан Моторс ".

Он включил грузовики своей компании и дочернего предприятия в государственный оборонный заказ и приобрел их средствами государственного бюджета по завышенным ценам.

Это принесло убытки в размере 10,62 миллиона гривен.

Кроме этого, Гладковский не внес в декларацию доходы жены, а именно 164,5 тысячи долларов за сдачу в аренду элитной недвижимости в центре столицы с 2016 по 2018 годы.

Как указал генпрокурор, Олег Гладковский подозревается в нарушении антикоррупционного законодательства, ложного декларирования и нарушения законодательства при осуществлении тендерных закупок, использования служебного положения, чтобы влиять на результаты этих тендерных закупок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фирма Гладковского получила 16 млн по тайным соглашениям с армией

Адвокат бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, которого вчера задержали в аэропорту, Руслан Волынец, дал брифинг в Киеве.