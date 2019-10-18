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пятница, 18 октября 2019 12:40

Делом Гладковского украинцев отвлекают от "формулы Штайнмайера" - адвокат задержанного

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Делом Гладковского украинцев отвлекают от &quot;формулы Штайнмайера&quot; - адвокат задержанного
Адвокат не знает, по какому поводу задержали Гладковского. Фото: ТСН

Адвокат бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, которого вчера задержали в аэропорту, Руслан Волынец, дал брифинг в Киеве.

По словам адвоката, он еще не знает, по какому поводу задержали Гладковского. Повестку ему до сих пор не вручили.

Он отметил, что за прошлые 8 месяцев Гладковский несколько раз покидал территорию Украины и теоретически, если хотел бы скрыться, мог сделать это раньше. А также предположил, что задержание не касается "вопроса Бигуса" (расследования журналистов о хищениях в Укроборонпроме).

"В протоколе Гладковского называют подозреваемым, однако повестку ему не вручали. Поэтому я даже не знаю, что комментировать. Если дело касается завода, то могу сказать, что никаких управленческих решений Гладковский по нему не принимал. Возможно, это вопрос декларирования. Но пока сказать ничего не могу", – отметил Волынец.

"Мне кажется, что этот факт по задержанию был нужен, скорее, не в юридическом смысле, а для того, чтобы переакцентировать внимание общества и общественности с того, что его беспокоит: "формулы Штайнмайера" и реакции общества на эти события, - для того чтобы была новая хайповая новость на данный момент. И судя по новостным лентам, которые вчера были, эта цель таки достигнута. Это новость "№1" на вчерашний день, сегодня и завтра".

25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017-х бронетанковыми предприятиями госконцерна Укроборонпром в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна Укроборонпрома Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info

10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне Укроборонпром.

Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005-м до назначения на госслужбу. В 2014-и завод корпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.

Obozrevatel
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