Гладковский-младший явился в САП

Пресс-служба САП не располагает информацией о том, когда Гладковский вернулся из-за границы. Фото: @nabu.gov.ua

Сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь, которого НАБУ подозревает в коррупционной схеме в оборонной отрасли, явился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Гладковскому вручили обвинительный акт, сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк, передает "Радио Свобода".

"В ближайшее время обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу", – рассказала она.

Пресс-служба САП не имеет информации о том, когда Гладковский вернулся из-за границы, где находился на момент объявления его в розыск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гладковский-младший прилетел в Украину - СМИ

По данным следствия, Гладковский в 2015-2017 годах реализовал схему по поставке контрабандных товаров предприятиям Укроборонпрома. Ему якобы перечисляли 50% общей суммы незаконно полученной прибыли. Подозреваемый трижды не явился на допрос в НАБУ. 22 апреля НАБУ сообщило, что объявило Игоря Гладковского в розыск. В ответ Олег Гладковский, который возглавляет корпорацию "Богдан", заявил, что подаст на НАБУ в суд.