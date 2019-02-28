Гладковский опроверг все обвинения и прокомментировал "кабздец" Зеленского

Заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский считает, что стал жертвой нелепостей и информационной провокации. Фото: Главком

Замсекретаря СНБО Олег Гладковский отрицает обвинения, которые были озвучены в программе "Наші гроші" относительно организации его сыном контрабанды запчастей оружия из РФ. Об этом Гладковский сказал в эфире телеканала ZIK.

"Я стал жертвой нелепостей и информационной провокации… Это абсолютно наглая ложь, где подают информацию якобы из анонимных источников. Моя реакция, как любого человека - это требование справедливости. Я отреагировал мгновенно, обратившись в органы с требованием расследовать этот случай", - заявил Олег Гладковский.

Также Гладковский объяснил, что во избежание обвинений в давлении на правоохранительные органы, он уже написал заявление об отстранении от исполнения обязанностей заместителя секретаря СНБО.

Кроме того, его удивляет позиция некоторых кандидатов в президенты, которые начали активно комментировать непроверенную и неподтвержденную информацию как доказанный факт.

"Люди, которые не видели военное производство, готовы нам давать советы, каким образом ремонтировать танки и производить боевые машины... А когда говорим о предвыборных комментариях, это в некоторых случаях и недопустимо. Может господин Зеленский научит нас, как собирать танки?", - заявил Гладковский.

Напомним, 25 февраля в программе "Наші гроші" со ссылкой на анонимные источники была озвучена информация о якобы участии сына первого заместителя секретаря СНБО Украины Олега Гладковского в схемах контрабанды комплектующих для военной техники из РФ по завышенным ценам.