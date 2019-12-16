Геруса обвинили в "энергетической диктатуре"

Нардеп Ирина Верещук обвинила Геруса в "энергетической диктатуре". Фото: Galinfo

Глава энергетического комитета ВР Андрей Герус (депутат от фракции "Слуга народа") установил диктатуру в комитете и отказался выслушать на заседании представителей инвесторов относительно компромиссного законопроекта относительно реструктуризации "зеленого" тарифа (№2543).

Об этом заявила народный депутат Украины Ирина Верещук,передает Obozrevatel.

"Конечно, в шоке. Во-первых, как низка политическая культура проведения таких комитетов, когда людям, депутатам не дают слова, не дают права задать вопрос, а потом услышать на них обоснованные ответы ... Господин Герус, наверное, не понимает, что нашими работодателями является общество, рынок, бизнес, те инвесторы, которые работают в Украине, которые рассчитывают на наши гарантии как власти, что их права не будут ограничены, они не будут обременены, а, наоборот, гарантированные и поддержанные государством", - сказала Верещук.

Депутат подчеркнула, что на заседании энергетического комитета не состоялось реальной дискуссии по законопроекту относительно "зеленого" тарифа, в частности, председатель комитета Андрей Герус не позволил высказать свое мнение представителям инвесторов, которые развивают альтернативную энергетику в Украине.

"Дискуссия, которая должна была быть сегодня, да, эмоциональной и бурной, но должна была быть, мы превращаем это все в монологи только тех, кто хочет что-то сказать, и совершенно не слышим людей, которые хотят аргументированно ответить или задать также вопросы министру или представителю министерства. У нас сегодня ассоциации, которые пришли, мы апеллируем к людям, которые пришли, не могут сказать слова. Но мы сегодня лишены реальной дискуссии", - отметила Верещук.

Она отметила, что компромиссный законопроект 2543 инициированный депутатами от парламентского большинства, и призвала председателя комитета Андрея Геруса к диалогу с представителями бизнеса.

"Давайте разговаривать. Почему вы возражаете такую ​​возможность людям, которые здесь присутствуют? Вы сегодня устанавливаете правила. Это диктатура? Или у нас все-таки демократия? К вам обращаются члены комитета, вы не даете слова сказать, не даете вопрос задать. Ну так же нельзя. мы - представители монобольшинства. мы должны показывать пример. Какой мы пример показываем? У нас инициатор наша коллега из монобольшинства. Вы даже не хотите слышать. Что это за работа? ", - подчеркнула Верещук.

Напомним, 6 декабря 2019 в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543), который предусматривает возможность добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа. На заседании Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ 13 декабря этот законопроект не нашел поддержки депутатов. Ранее Европейская Бизнес Ассоциация в обращении к главам комитетов ВР по вопросам экономического развития и по вопросам энергетики и ЖКУ призвала поддержать законопроект №2543, отмечая, что его принятие позволит сохранить инвестиционную привлекательность отрасли возобновляемой энергетики и привлечь в ее развитие 4 млрд евро инвестиций.