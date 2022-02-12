Германия переводит свое генконсульство во Львов

Германия переводит временно генконсульство из Днепра во Львов.

Об этом сообщает МИД Германии в Twitter.

Наше генеральное консульство в Донецке, которое находится в Днепре с 2014 года, будет временно переведено в Львов", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Все может пойти по безумному сценарию" - Байден убеждает американцев покинуть Украину

В то же время, посольство в Киеве продолжит свою работу, но уменьшит количество дипломатов.

"Мы оставим наше посольство в Киеве открытым, но сократим дипломатический персонал, который там находится", - говорится в заявлении.

Министерства иностранных дел ряда стран на фоне опасений полномасштабного вторжения войск России призвали 11 января своих граждан срочно покинуть Украину. Соответствующие предупреждения опубликовали МИД Великобритании, Дании, Норвегии, Нидерландов, Черногории, Латвии, Эстонии, Северной Македонии и Израиля, который также объявил об эвакуации семей дипломатов и сотрудников посольства в Киеве. Ранее аналогичные призывы сделали МИД Японии, Южной Кореи, Нидерландов и Франции.