Геращенко не отстранят от работы в Раде

Арахамия говорит, что слова Геращенко нельзя было оставить просто так. Ведь они вызвали возмущение во фракции. ФОТО: Facebook-страница Ирины Геращенко

Депутата от "Европейской солидарности" Ирину Геращенко не отстранят от пяти пленарных заседаний парламента, как рекомендовал Регламентный комитет ранее.

Об этом рассказал председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, передает LIGA.net.

"Мы рассмотрели на комитете и приняли решение, но в зал, я думаю, сейчас неуместно выносить. У нас много важных дел", - сказал он.

По мнению Арахамии, слова Геращенко о "зеленых человечках" в адрес депутатов "Слуги народа" нельзя было оставить просто так, поскольку они вызвали возмущение внутри фракции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуги"-кнопкодавы нарушают Конституцию, а наказывают Геращенко: во фракции Вакарчука сделали заявление

12 сентября Регламентный комитет Верховной Рады рекомендовал отстранить народного депутата из фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко от участия в следующих пяти пленарных заседаниях парламента. 10 сентября Геращенко во время своего выступления назвала "Слуг народа" "зелеными человечками". Так президент РФ Владимир Путин называл российских военных оккупантов в Крыму. После этого Геращенко выключили микрофон, а спикер Дмитрий Разумков заявил о недопустимости подобных сравнений. Нардепы от ЕС заблокировали трибуну, а сама Геращенко попросила Разумкова "успокоить свой югенд".