Генсек Рады Европы пообещал исключить Россию из ПАСЕ

Россию обещают исключить из ПАСЕ. Фото: РБК

Если в следующем году Россия не начнет вновь делать взносы в бюджет Совета Европы, ее участие в этой международной организации окажется под вопросом, заявил генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд.

Выступая на дебатах 10 октября о будущем Совета Европы, его глава напомнил о том, что девятая статья устава организации позволяет Комитету министров исключать из ПАСЕ и самого комитета страны, которые в течение двух лет не платят членские взносы, пишет "Европейская правда".

"Два года будут в июне следующего года. И я считаю, что после этого Комитет министров не просто может, а должен применить статью. Абсолютно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы", – сказал генсек Совета Европы.

Кроме того, он впервые допустил возможность полного выхода РФ из Совета Европы.

"Если станет ясно, что Россия выходит, то я немедленно предложу Комитету министров откорректированный бюджет Совета Европы", – предупредил Ягланд.

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В начале этого года Ягланд призывал вернуть Россию к работе в ПАСЕ до 2019 года и называл аннексию Крыма и агрессию против Украине недостаточным поводом для лишения страны членства в Совете Европы.