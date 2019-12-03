Генсек НАТО рассказал, станут ли Украина и Грузия членами альянса

Украина и Грузия станут членами НАТО.
Но пока нет четко определенного времени, чтобы принять решение о вступлении, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на конференции NATO Engages.
Комментируя перспективы дальнейших отношений с Альянсом, генсек подчеркнул, что решение о членстве Украины остается неизменным.
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"НАТО решил на саммите в Бухаресте в 2008 году что Украина и Грузия будут его членами. Это решение остается в силе, хотя и не установлено четкого таймлайна по вступлению. Сейчас наша задача, найти как помочь Украине и Грузии продвигаться к вступлению", - сказал Столтенберг .
По его словам, существуют промежуточные этапы сотрудничества с Альянсом, которые Киев и Тбилиси также должны ценить.
"Есть много между полным членством и ничем. И поэтому важно проводить реформы ", - подчеркнул генсек.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на полях встречи лидеров стран НАТО в Лондоне выразил надежду, что Россия и ее войска покинут территорию Украины.
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