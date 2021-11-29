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понедельник, 29 ноября 2021 00:55

Генсек НАТО призвал РФ снизить напряженность на границе с Украиной

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Генсек НАТО призвал РФ снизить напряженность на границе с Украиной
Столтенберг прокомментировал наращивание российских войск на границе с Украиной. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал наращивание российских войск на границе с Украиной. Он призвал Россию снизить напряженность.

Об этом сообщается на сайте НАТО.

Столтенберг назвал наращивание российской военной мощи вблизи Украины "необъяснимым и неоправданным". Ситуацию обсудили на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем в Риге.

"Мы призываем Россию к прозрачности, снижению напряженности и деэскалации. НАТО сохраняет бдительность. Мы готовы защищать всех союзников", - сказал он.

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Он также отметил, что на следующей неделе в Риге планируется встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО с министрами иностранных дел Украины и Грузии.

"И мы встретимся с министрами иностранных дел Украины и Грузии здесь, в Риге, на встрече министров иностранных дел стран НАТО на этой неделе", - отметил генсек НАТО.

Дмитрий Кулеба назвал главное препятствие для вступления Украины в НАТО и ЕС.

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