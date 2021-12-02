Генпрокурор Венедиктова открыла более 200 уголовных дел против окружения Ахметова

Венедиктова ведет дела против окружения Ахметова. Фото: Украинская правда

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила о намерении активизировать расследование более 200 дел, касающихся хозяйствующих субъектов и отдельных лиц "с орбиты влиятельного человека".

"В последнее время… мы с вами стали телезрителями всевозможных необычных шоу. У многих возникает чувство, что мы не только смотрим эти шоу на ТВ, но и принимаем в них участие. Моя персональная точка зрения не должна и не изменится под бременем исключительно политических доводов. Я не инквизитор, я не прислуживаю политикам, я не продаваюсь покупателям политических дивидендов, я не устраивалась на работу в кукольный театр. На работе все прокуроры давно уже знают: если я приняла решение, реализую его, несмотря на ситуативные риски", - отметила Венедиктова в Фейсбуке.

В целях персонифицировать ответственность она войдет в группы прокуроров по основным и наиболее резонансным делам.

У нее сложилось и собственное мнение, которое она не имеет права высказать, учитывая специфику должности: "Единственное, на что я имею право – реагировать на ситуацию в плоскости уголовной юстиции с прицелом на процессуальный результат".

"Не считаю, что в условиях общественного и политического шторма Офис генпрокурора должен отсиживаться со стороны. В то время, когда политики спорят между собой в зале украинского парламента или телевизионных шоу, мы на наших рабочих местах поспорим языком процессуальных документов", - указала Венедиктова.

Она подчеркнула, что никого не называет мятежником, олигархом или правонарушителем, но имеет право в столь острый для страны момент активизировать расследование целого ряда уголовных производств, чтобы убедиться в целесообразности решений, принятых прокурорами разных уровней "в отношении субъектов хозяйствования и отдельных лиц с орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики и т.д.

"Мы провели предварительный анализ всего массива уголовных производств, и сейчас выяснилось, что речь идет о более чем 200 делах. Эти 200 дел – результат лишь поверхностной оценки, убежденная, что их больше. Мы имеем в виду практически все крупные компании в сфере угольной индустрии и энергетики с орбиты этого влиятельного человека. Ориентировочные суммы нанесенного государству ущерба исчисляются миллиардами гривен", - заявила Венедиктова.

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Власти подготовили законопроект о введении временных администраций на объекты энергетической инфраструктуры, который должен стать "сюрпризом" для олигарха Рината Ахметова. Главная цель закона – создать механизм введения временных администраций "в случае угрозы" перебоев со снабжением электричеством.