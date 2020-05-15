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пятница, 15 мая 2020 15:23

Генпрокурор Венедиктова напомнила, что 2 месяца в должности

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Генпрокурор Венедиктова напомнила, что 2 месяца в должности
Венедиктова отчитывается в YouTube

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова напомнила, что 17 мая исполняется 2 месяца со дня назначения на должность. Соответствующее видео Офис генпрокурора опубликовал в YouTube.

Венедиктова заявила об увеличении количества выявленных и раскрытых преступлений.

В частности, за 2 месяца разоблачили 72 организованные преступные группы. В суд направили 79 уголовных производств в отношении 270 лиц, которыми совершены 625 преступления.

Также генпрокурор сообщила, что в суд направили производство касательно 453 коррупционеров. "При принципиальной позиции прокуроров осужден 114 человек", - заявила она.

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Генпрокурор сказала о "реальном противодействии преступности в таможенной и налоговой сферах".

"Судами взысканы средства и возвращено имущество в пользу государства по искам прокуроров на более 1,5 миллиарда гривен. Реально выполнены судебные решения, вынесенные по искам прокуроров, на 273 млн.

Возвращено и предупреждено предоставление более 1000 гектаров земли", - заявила вона.

Ирину Венедиктову назначила на должность генерального прокурора Верховная Рада 17 марта. Ее кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский. До этого была и.о. директора ГБР и народным депутатом от "Слуги народа". Шла третьей в списке от СН.

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Дата
15
мая

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