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пятница, 23 апреля 2021 05:53

Генпрокурор подписала подозрение уже пяти нардепам и оценила возможное дело против Медведчука

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Генпрокурор подписала подозрение уже пяти нардепам и оценила возможное дело против Медведчука
Венедиктова подписала подозрение пяти нардепам. Фото: Украинская правда

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что она уже подписала пять подозрений народным депутатам.

Генпрокурор заверила, что институт снятия неприкосновенности в Украине работает на должном уровне, сообщила в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Я прекрасно понимаю и помню, как это было. Сейчас уже я подписала пять подозрений народным депутатам. Работает ли институт снятия неприкосновенности? Да, работает. У нас одно дело против народного депутата в суде, два депутата - на 290-х, остальные - мы ждем досудебного расследования", - рассказала она.

Венедиктова ответила на вопрос, реально ли привлечь Медведчука по кейсу незаконного перемещения нефтепродуктов через границу вне таможенной границы, а не за содействие аннексии Крыма. Она отметила, что "видит перспективу в деле".

Первое подозрение, которое она подписала, было подозрение народному депутату от ОПЗЖ Илье Киве.

"Второй "герой" - Петр Порошенко. Потом был народный депутат (Александр) Юрченко, после этого был кнопкодав. И последним был человек, который не заплатил примерно 70 млн гривень налога за то, что продавал квартиры не как ЧП, а просто, как физическое лицо", - заявила генпрокурор.

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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении брату председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка Юрию Зонтову, которого НАБУ задержало при получении взятки для последующей его передачи судьям ОАСК.

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