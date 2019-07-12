Генпрокуратура: С Януковича сняли санкции от 2016-2018 года, санкции от 2019 года еще действуют

Санкции от 2019 года на Януковича еще действуют. Фото: Сегодня

В Генеральной прокуратуре Украины отмечают, что Суд Европейского Союза отменил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра и некоторых его соратников только за 2016-2018 годы, а санкции за 2019 год в дальнейшем действуют.

"Санкции сняли. Санкции 2016-2018 годов. Санкции 2019 действуют! Производство не закрыты!" - написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.

"Что же за привычка выталкивать искусственный негатив вперед и поливать незаслуженно грязью всех тех, кто кормится с грантов, лишнюю копейку с того схватят? Заголовки в СМИ - санкции сняли, все пропало! Где написано, что все пропало?", - добавила она.

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Суд Европейского Союза отменил санкции ЕС, продолженые для бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в 2016-2017 годах, а для некоторых его соратников - продолженых в 2018 году.