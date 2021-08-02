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Генпрокуратура расследует подделки в диссертации однопартийца Кивы

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Генпрокуратура расследует подделки в диссертации однопартийца Кивы
Дело открыли по статье использование заведомо поддельного документа. Фото: Bihus.info

Офис генпрокурора начал расследовать возможные подделки в диссертации нардепа от ОПЗЖ Виктора Черного. Подобную поддельную справку добавил к своей диссертации также его однопартиец Илья Кива. Об этом сообщает Bihus.info.

Дело открыто по статье использование заведомо поддельного документа. Ответственность по этой статье - штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет. Фальсификации в диссертации Черного и Киви также проверяет Государственное бюро расследований.

Близкий соратник Виктора Медведчука, нардеп от ОПЗЖ Виктор Черный, защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению с фальсификациями, сообщили журналисты. Добавил справку о практическом внедрении от ОО "Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению" с поддельной подписью. Подобную справку добавил к своей диссертации также Илья Кива, пишет СМИ.

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Кива и Черный ссылаются в своих диссертациях на сфальсифицированный сборник материалов научно-практической конференции, которая состоялась в МАУП в 2018 году, говориться в расследовании журналистов. Черный указывает себя участником этой конференции и ссылается на то, что его материал вроде бы опубликован в официальном сборнике на страницах 149-151, но официальный печатный сборник, который у журналистов, содержит только 144 страницы.

Хотя диссертация Черного опубликована на сайте МАУП, а диссертация Киви - на сайте Института подготовки кадров Государственной службы занятости, в метаданных обоих файлов указан один и тот же автор - "DOVGAL", выяснили журналисты.

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