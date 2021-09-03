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пятница, 03 сентября 2021 12:50

Генпрокуратура получила заявление на ГБР по делу "вагнергейта"

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  Движение Сопротивления капитуляции подали в Офис генпрокурора заявление о бездеятельности ГБР через государственную измену по делу "вагнергейта"
Движение Сопротивления капитуляции подали в Офис генпрокурора заявление о бездеятельности ГБР через государственную измену по делу "вагнергейта"

Активисты Движения Сопротивления капитуляции подали в офис Генерального прокурора заявление на бездействие следователя ГБР по делу "вагнергейта".

Как известно, в ГБР несмотря на решение Шевченковского суда не регистрируют заявление активистов о преступлении по статье "Государственная измена" против руководства государства и не вносят сведения в ЕРДР.

"Мы продолжаем нашу историю, которая рано или поздно завершится посадкой Владимира Зеленского по 111 статье. Наша история началась тогда, когда тысячи украинцев сложили свои подписи под Офисом президента за начало расследование по 111 статье "Государственная измена" против президента Украины и всех, кто принимал участие в решении по "вагнергейту". Сегодня здесь мы подаем заявление против следователя ГБР, который не открывает производство", – говорит общественный активист Юрий Гудименко.

"Дело "вагнергейт" хирургически точно раскрывает несостоятельность нашей правоохранительной системы. Мы видим яростное сопротивление ГБР совершать абсолютно законные действия, которые мы от них требуем. Ничего другого чем строгого соблюдения закона мы не требуем от ГБР. Но там видим круговую поруку. То есть правоохранительный орган, который был создан и предназначен для того, чтобы расследовать преступления высших должностных лиц, сейчас выполняет функцию круговой поруки", – объясняет народный депутат 8-го созыва, командир добробата Андрей Тетерук.

"Мы понимаем, какое давление происходит со стороны Банковой. Мы понимаем, что делает Смирнов, что делает Он и что делают остальные окружения Зеленского, пытаясь избежать очевидного и справедливого наказания. "По беспределу" ничего не выйдет. Один беспредельщик уже сидит в Ростове. Если они хотят проторить путь беспредельщика, то у меня для них есть новости – ничего не получится", – отмечает Тетерук.

"В чем заключается сигнал, который мы хотим донести в первую очередь на Банковую? Власть манипулирует сейчас обычными следователями, заставляет их предпринимать незаконные действия, но отвечать будут сначала обычные следователи, прокуроры, судьи, а власть ответит потом. Поэтому всем, кто сейчас будет принимать заявления от нас, всем, кто будет вынужден делать следственные действия и всех, кого будут заставлять делать их незаконно или не делать в принципе, должны помнить, что они очень скоро будут отвечать по всей строгости закона", – предостерегает Юрий Гудименко.

"Уже ни для кого не секрет, что такая спецоперация проводилась. И этот срыв операции, слив информации Белоруссии или россиянам нужно расследовать. Власть не вечна, преступления должны быть наказаны. Запрос на справедливость есть",-резюмирует участник АТО, народный депутат 8-го созыва Игорь Лапин.

Напомним, президент Владимир Зеленский признал факт проведения спецоперации по захвату российских наемников из ЧВК "Вагнера", однако назвал ее "идеей других стран".

Известно, что у Зеленского просили британскую разведку МИ-6 остановить выход фильма о "вагнеровцах".

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов заявил, что ни одного документа о сорванной спецоперации в отношении "вагнеровцев" в СНБО нет.

Журналист Юрий Бутусов отметил, что в Офисе президента начинают понимать масштабы последствий от провала спецоперации по "вагнеровцам".

Прямий
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