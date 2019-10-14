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Генеральный секретарь НАТО отметил реформы Порошенко для членства Украины в Альянсе

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Генеральный секретарь НАТО отметил реформы Порошенко для членства Украины в Альянсе
Фото: "5 канал"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил реформы осуществленные за время президентства Петра Порошенко для членства Украины в Альянсе. Об этом он сказал во время мероприятий в рамках Парламентской ассамблеи НАТО.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянск поддерживает стремление Украины к дальнейшей европейской интеграции, в том числе к членству в ЕС.

"Мы считаем, что нужно сосредоточиться в первую очередь на реформах, на модернизации страны", - отметил он.

"Я вижу президента Порошенко здесь в зале. Мы в свое время с ним много лет работали бок о бок", - сказал Йенс Столтенберг.

Он отметил, что Альянс усиливает поддержку Украины и сотрудничество в условиях продолжения дистабилизации ситуации на востоке страны и в Крыму.

"После инцидента с захватом украинских кораблей в Азовском море в Керченском проливе мы решили делать больше в военно-морской сфере. Мы работаем с морской академией в Одессе", - рассказал Йенс Столтенберг.

Он сообщил, что за несколько недель Североатлантический совет прибудет в Украину с визитом, "чтобы выразить свою мощную политическую поддержку".

"А мы как члены Альянса усиливаем практическую поддержку Украины. Потому что эта поддержка помогает не только Украине, но и в целом поддерживает тот порядок, который основан на правилах. Что очень важно для всех нас", - подчеркнул генсек НАТО.

Он выразил надежду, что партнерство Украины и НАТО и в дальнейшем будет усиливаться.

"Это хорошо и для НАТО, и для Украины для модернизации наших институтов безопасности и обороны", - сказал генеральный секретарь Альянса.

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